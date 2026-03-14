お笑い芸人・永野が、「サシで飲みに行きたい人」の話題から、俳優・舘ひろしがもつ魅力と、昭和のスターが放つ圧倒的なオーラについて見解を熱弁した。3月11日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。番組では「サシで飲みに行きたい人」をテーマにトークを展開し、永野は舘ひろしの名前を挙げた。永野は舘について、「かなり飄々（ひょうひょう）とされている」とその魅力を独自の視点で分析。