アルブミンが低いとどうなる？メディカルドック監修医が主な原因や考えられる病気や対処法などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「アルブミンが低い」原因はご存知ですか？増やす食べ物も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。