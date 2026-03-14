脂肪肝はアルコールと結びつけて考えられがちですが、お酒を全く飲まない方でも発症する可能性があります。これを非アルコール性脂肪肝と呼び、近年増加傾向にあります。食生活や運動習慣、体質などが複合的に関わり、肝臓への脂肪蓄積を引き起こします。ここでは、非アルコール性脂肪肝の発症メカニズムと背景にある要因を解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センタ}