職場復帰の時期は、本人の回復状態だけでなく、職種や業務内容によっても大きく異なります。飲食業や医療・介護、保育などの職種では、感染拡大のリスクが高いため、より慎重な判断が求められます。本章では、一般的な復帰基準から職種別の具体的な配慮事項まで、実務的な観点から職場復帰のタイミングについて解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業