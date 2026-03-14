痛風の発症リスクは、プリン体の摂取量だけでなく、個人の体質や生活習慣、遺伝的要因など多くの要素が複雑に絡み合っています。1日のプリン体摂取目安と基準値、そして個人差と体質による影響について、医学的な視点から解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グル