今週の日経平均株価は、中東情勢の先行き不透明感からリスク回避の売りが優勢となり、前週末比1801円安の5万3819円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、WTI価格が一時98ドル台乗せで収益拡大が期待されたＩＮＰＥＸ [東証