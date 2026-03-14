米経済誌フォーブスは10日、3月1日時点でのデータを基にした2026年版の「世界長者番付」を発表した。過去1年、世界の億万長者の資産は未曾有のペースで増加し、その資産規模は急速に拡大したほか、1987年に番付が発表されるようになって以降、過去最多の3428人が名を連ねた。これは昨年より400人多かった。世界の億万長者の総資産額も前年の16兆1000億ドルを上回る20兆1000億ドルに達し、過去最多を更新した。昨年より5人多い20人