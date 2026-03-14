世界初となる、オーストラリアの“16歳未満SNS禁止法”の施行から3か月が経った。この法律が少年少女たちにどんな影響を与えるのか、世界が注目している。TBSテレビの飯島浩樹・シドニー通信員が報告する。【写真を見る】世界初の“16歳未満SNS禁止法”施行で豪はどうなった？〜アカウント大量削除の一方で“すり抜ける”子どもたちも〜【調査情報デジタル】2025年12月10日、オーストラリアは世界に先駆けて16歳未満のSNS利用を全