お笑いコンビ・鬼越トマホークが12日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）に出演。良ちゃんが収録を途中退席する事態が発生した。【写真】2ショットで結婚を報告した坂井良多＆早乙女ゆみのさんこの日は品川の持ち込み企画「レギュラー番組なし芸人」を放送。鬼越のほか、ネルソンズ、さや香、岡野陽一がレギュラー番組がない現状やその理由を分析した。また番組では現在多くの冠番組を持