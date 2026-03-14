Photo: junior この記事は2025年9月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。OpenClawなどのAI文脈でMac Mini人気も急上昇中ですが、せっかくのミニPCを外で使ってみたくはないですか？もちろん必要なデバイスを用意すればいいだけなのですが、そんな要望を1デバイスで叶えてくれるのが今回体験した「C