準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦■ドミニカ共和国 ー 韓国（日本時間14日・マイアミ）韓国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦した。強力ドミニカ共和国打線の前に3回までに7失点。3回途中に、はやくも5番手となるデーン・ダニング投手が登板した。先発したリュ・ヒョンジン投手は2回途中3失点で降板。2番手のノ・ギョンウン投手が2死一、二塁の