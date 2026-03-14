GoogleのAI機能「Gemini」が「Chrome」ブラウザに統合されて、サイドバーで使える機能が海外で広がっています。 Googleは2026年初めに、GeminiをChromeブラウザのサイドバーで使用できる機能を米国で導入しました。 この機能により、ブラウザのサイドバーからタブを移動することなくGeminiへ即座にアクセスできるようになりました。最新の画像生成AI「Nano Banana 2」による画像作成もシームレスに行えます。さらに、Gma