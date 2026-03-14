カジュアル一辺倒になりがちだけど、この春はきれいめも気になる……。それなら今年はパーカーの代わりに、【ZARA（ザラ）】のブレザーを選んでみるのもアリかも！ ステッチデザインがアクセントになったものや、袖口にストライプを忍ばせたタイプなど、さりげない遊び心を感じる商品が豊富。きちんと感はキープしつつ、どこかシャレたムードが漂っているのが魅力。羽織るだけでコーデが整い