AIに関するアドバイスや教材のほとんどは、より良いアウトプットを高速で得るための方法を教えています。しかし、AIを単なる生産性向上ツールとして扱うことは本質を見失っているとして、イギリスのエディンバラ・ネピア大学で創造教育学教授を務めるサム・イリングワース氏が、本当に重要なAIリテラシーについて解説しました。Using AI responsibly means knowing when not to use ithttps://theconversation.com/using-ai-respon