俳優の堤真一が主演を務める、4月スタートのTBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）に、新キャスト7人の出演が決定した。杢代和人、生越千晴、田口浩正、西尾まりのほか、町田悠宇、澤井一希、中山脩悟が出演し、物語を彩る。【写真】堤真一、有村架純、山田裕貴ら豪華キャストを紹介！本作はパラスポーツである車いすラグビーを舞台にした完全オリジナルストーリー。弱小チームがさまざまな難問に直面しながらも、本気で