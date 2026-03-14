HIPHOP／R＆Bグループ・XGが、きょう14日に開催するワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』福井公演の会場からYouTube生配信をすることをファンクラブサイト内で発表した。【写真】XG・COCONA笑顔でコメント！XGの公式Xアカウントがリポストした『エル・ジャポン』の動画XGをめぐっては、プロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）が麻薬取締法違反の疑いで逮捕され、大きな騒動となっている。今回の公演が騒動