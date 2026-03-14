京都市が２０２７年度中の導入を目指す、市民の市バス運賃を割安にする「市民優先価格」。松井孝治市長が２月に市民の運賃を２００円、観光客ら市民以外を３５０〜４００円とする案を示し、導入への動きが加速している。市と国土交通省は市民を識別する仕組みの実証実験を行うなど、導入に向けた課題の解消を急ぐ。（山田珠琳）オーバーツーリズム（観光公害）対策の一つで、導入されると全国初。観光客を受け入れる利益を市民