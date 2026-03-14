令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase26「揃う」が15日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case26「揃う」予告夢の中の莫（今井竜太郎）はこれまでの恐ろしい体験を、富士見（三嶋健太）、なすか（小貫莉奈）、美浪（八木美樹）に説明する。ノクス（古川雄輝）も密かに莫の話に耳を傾けていたが、そこへCODEの指令を受けたファイブ（小柳心）とシックス（平川結