【ワシントン共同】トランプ米大統領は13日放送のFOXニュースのラジオ番組で、米国が攻撃を続けるイランについて、ロシアのプーチン大統領が「少し支援しているかもしれない」と述べた。具体的な内容には触れなかった。米紙ワシントン・ポストが6日、米イスラエルによるイラン攻撃開始後にロシアがイランに米軍機や艦艇などの位置情報を提供していると報道。米国のウィットコフ和平交渉担当特使はその後、プーチン氏が9日のト