ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で１次リーグＣ組１位の日本は１２日（日本時間１３日）、ベネズエラと対戦する１４日（同１５日）の準々決勝に備えて、フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで公式練習を行った。全体練習前には森下翔太外野手（２５）がライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した大谷から中前へ安打性の打球をマーク。５打席に立ち、３三振と力の差も見せつけられた形だが、決戦前にメジャー