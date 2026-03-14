双子の赤ちゃんのそばから離れない2匹のわんこ。その姿は頼もしい見守り隊のようで…！？可愛いが大渋滞する投稿は話題を呼び、記事執筆時点で4.2万回再生を突破。「何度も見返しました！」「微笑ましい…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『双子の赤ちゃん』が産まれたら、犬たちが興味津々になって…可愛いが渋滞している『見守り隊』】 双子の赤ちゃんと2匹の大型犬 赤ちゃんとわんこが一緒にいる