まるでコント…！？犬と『お手』をしていたら後ろに座る大型犬が「自分も？」と勘違いした模様。可愛すぎるやり取りは反響を集め、投稿は2.3万回再生を突破。「シンクロしてる」「お手したいもんね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬に『お手』をしていたら、後ろにいた大型犬が勘違いしてしまい…思わず笑う『コントのような光景』】 ボーダーコリーさんとお手をしていたら…？ T