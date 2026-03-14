せいろのお手入れに最適ということで、最近話題になった『棕櫚たわし』。無印良品の商品が人気を集める中、なんとダイソーの姉妹店スタンダードプロダクツでも発見しました。無印が600円近い価格なのに対し、こちらは300円とお手頃！使い心地も申し分なく、普通のたわしよりも小回りが利いて洗いやすいですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：棕櫚たわし価格：￥330（税込）販売ショップ：スタンダードプロダクツJANコー