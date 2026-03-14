春夏を意識したアイテムが続々と登場しているダイソーで、気になる帽子を見つけました。これからの季節のお出かけに嬉しい、UVカット機能付きの帽子。大きなつばとマスクも付いていて、顔周りをしっかりと隠してくれます！いざつけてみると怪しさ満点…だけど、安心感が違う！これで500円なのでコスパも抜群ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：UVカットハット（冷感）価格：￥550（税込）頭周りのサイズ（約）：58cm