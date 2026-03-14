若年層の大麻使用が深刻化する中、大阪府警が、過去５年の２０歳未満の摘発・補導者を対象にした独自の分析を実施した。使用のきっかけについて、約６割が「友人や先輩など身近な人物から勧められた」としていたことが判明。府警は分析結果を活用し、大麻の勧誘の流れを若者に疑似体験してもらう啓発活動に乗り出している。（平野真由）府警によると、大阪府内では２０２４年、大麻の乱用で６６８人が摘発された。過去最悪だっ