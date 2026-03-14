トランプ大統領はアメリカ軍によるホルムズ海峡での船舶の護衛について「間もなく行われる」という認識を示しました。アメリカトランプ大統領「イランの状況はとても良い。きょうも大きな成果、大きな勝利があった」トランプ大統領は13日、記者団の取材に応じ、アメリカ軍によるホルムズ海峡での船舶の護衛について、「間もなく行われる」という認識を示すとともに、「原油価格は近く大幅に下がるだろう」と強調しました。また、