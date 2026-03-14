ブンデスリーガ第26節が13日に行われ、ボルシアMGとザンクトパウリが対戦した。ボルシアMGに所属する町野修斗がベンチスタートとなった一方、高井幸大はベンチ外に。一方、ザンクトパウリでは藤田譲瑠チマと安藤智哉が先発に名を連ね、原大智はベンチスタートとなった。試合は37分に直接フリーキックを蹴ったケヴィン・シュテーガーが左足で強烈なシュートを叩き込み、ホームのボルシアMGが先制に成功すると、62分にはフラン