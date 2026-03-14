寄附金控除の手続きをする際に迷うケースとして、ふるさと納税をした後に確定申告の必要が生じる状況が考えられるでしょう。ワンストップ特例制度を活用すれば、一般的に申告の手間を省いて税金を軽減できます。 ただし、医療費控除の申請などで別途手続きを進める際、ふるさと納税に関する内容を正しく反映させなければ、控除を受けられないことがあるため注意が必要です。 本記事では、特例制度と確定申告が重複