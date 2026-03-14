女子プロゴルファーの渋野日向子が１３日、自身のインスタグラムに新規投稿。ウエア契約を結ぶアディダスの新作アイテムを身にまとった写真を公開した。「遠征や旅先に着ていきたくなる、軽い着心地の新作Ｚ．Ｎ．Ｅ．でリラックスタイム。デニムのようなブルーが可愛いくて一目ぼれしました」とつづった渋野。遠目からではスポーツウエアには見えないほどスタイリッシュでかっこいい。スマイル全開でポケットに手を入れた渋