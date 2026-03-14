◇米男子ゴルフツアープレーヤーズ選手権第2日（2026年3月13日フロリダ州TPCソーグラス・スタジアムC＝7352ヤード、パー72）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、30位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、2ボギーの69で回り、通算4アンダーで17位に浮上した。首位と8打差。17位で出た松山英樹（34＝LEXUS）は4バーディー、4ボギーの72で回り、2アンダーで28位に後退した。52位スタートの