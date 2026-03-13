AKB48の中心メンバー・山内瑞葵が、3月1日付で「エイベックス・AY・ファクトリー」へ所属したことが発表された。 山内さんは、2001年生まれの現在24歳。2016年にAKB48の16期生としてグループに加入。“ずっきー”という愛称でファンに親しまれ、同グループの57枚目シングル『失恋、ありがとう』ではセンターを務めたほか、シングル表題曲では主要ポジションでパフォーマンスしている。 幼少の頃よりログインして続きを読むThe post