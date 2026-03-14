男性のみなさんは、ホワイトデーの「お返し文化」について、どのように感じているのでしょうか。総合保険サイト『しっかり保険、ちゃんと節約。』を運営するSasuke Financial Lab株式会社（東京都千代田区）が実施した「お返し」についての意識調査によると、約6割がホワイトデーの「お返し文化が負担」と感じていることがわかりました。では、負担に感じる理由はどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】男性がホワ