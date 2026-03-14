俳優の柴咲コウさんは3月13日、自身のInstagramを更新。おしゃれなコーディネートを披露しました。【写真】柴咲コウのスタイル抜群ショット「見るだけできゅんってきちゃうよね」柴咲さんは「一生すき、小花柄とレース」「懐かしさと新しいエッセンスが混じり合った新シーズンのお洋服たち」とつづり、5枚の写真を載せています。自身がブランドディレクションを務める「MES VACANCES（ミヴァコンス）」の新作を紹介。1枚目は柴咲