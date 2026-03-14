新名神にシャワー施設オープンNEXCO西日本は2026年2月25日、新名神高速の甲南PA上下線にシャワーステーションを設置すると発表しました。このシャワーステーションは2026年3月31日の午前9時にオープンする予定です。甲南PAは、滋賀県甲賀市にある新名神のPAです。2008年の新名神開通とともに開業しました。【画像】超便利!? これが「高速を降りずに使えるシャワー」です！ 画像で見る（30枚以上）名古屋方面からは滋賀県