ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のドミニカ共和国代表が現地時間13日、準々決勝で韓国代表と対戦。MLB通算78勝の柳賢振を攻め立て、2回に3点を先制した。ドミニカ共和国は2回裏、先頭の4番ブラディミール・ゲレロJr.が四球を選んで出塁。一死から6番ジュニオール・カミネロが左翼線へ二塁打を運ぶと、一塁走者のゲレロJr.が身長188センチ、体重111キロの巨体を揺らしながら果敢な走塁で本塁へ突入。最後はヘッドス