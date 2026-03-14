準々決勝で韓国代表と対戦■ドミニカ共和国 ー 韓国（日本時間14日・マイアミ）ドミニカ共和国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国代表と対戦した。3回、フアン・ソト外野手が好走塁を見せ生還。チャレンジ判定もセーフとなり、4点目を奪った。2回、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手の好走塁で先制点を奪うと、その後も打線がつながり3点を奪取。韓国先発のリュ・ヒョン