レコード専門店「HMV record shop 心斎橋」が、3月13日（金）に、大阪・心斎橋駅直結のホテル日航大阪（オー・エム・ホテル日航ビル）地下1階にある大丸ホワイトアベニューへ移転し、売り場面積を拡大してリニューアルオープン。コレクターの間で“最高峰の1枚”と称される貴重なレコードも並ぶという。【写真】お値段165万円！“最高峰の1枚”と称される貴重なレコード■隣のビルに移転オープン♪これまで「HMV＆BOOKS SH