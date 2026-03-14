昨年８月にアイドルグループ「エラバレシ」を卒業し、現在は大食いタレントとして活動する“もえあず”こともえのあずきが、ＷＢＣでも大食いする様子をアップした。もえあずは１４日までにインスタグラムを更新。「ＷＢＣ観戦で食べたものたちあと串カツとか中華とかいろいろ食べたよ」と書き出し、ハンバーガーや弁当、ビールを手にした姿をアップ。「いつもは試合始まるギリギリにいくことが多いねんけどこの日は２時