【女子旅プレス＝2026/03/14】東京・恵比寿駅至近エリアに「東急ステイ渋谷 恵比寿」が、2026年3月17日（火）に開業する。【写真】渋谷にヨーグルトアイス専門店「YGYG」誕生◆東急ステイの新施設「東急ステイ渋谷 恵比寿」全国展開の中長期滞在型アパートメントホテル「東急ステイ」。その33施設目として、既存建物を大規模リノベーションする形で誕生する「東急ステイ渋谷 恵比寿」は、滞在機能の高い全5タイプ・77室の客室、ダ