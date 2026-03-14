忙しくて運動する時間がない人にこそランニングがおすすめな理由とは 週２回の運動習慣が病気のリスクを下げる 健康のために運動をしましょう」よく耳にする言葉ですが、これはまぎれもない事実です。糖尿病、高血圧症などのいわゆる生活習慣病の発症リスクは、運動習慣がない人に比べてある人のほうが低いと言われているのです。 厚生労働省が定義する運動習慣とは「１回30分以上の運動（息が少し弾む程度の中強度の運動）を週