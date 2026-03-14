旧約聖書とは？～成立～ 数千年かけて作られた聖典 聖書は、旧約（きゅうやく）聖書と新約（しんやく）聖書という2つの聖典（せいてん）から成り立っています。 さらに旧約聖書は39巻（冊）、新約聖書は27巻（冊）の書物で構成されています。ここで注意をしなければならないのは、旧約聖書という呼称はキリスト教におけるものであり、ユダヤ教においては、そのようには呼ばないということです。 キリスト教では救