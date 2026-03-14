グラウンドに来たらまず元気よくはっきりとあいさつすべき理由 元気よくはっきりとあいさつをしよう 【どうして】コミュニケーションがとれると仲間と協力ができるから グラウンドに来たらまずはあいさつ あいさつはコミュニケーションのはじまりです。コミュニケーションがとれる人はサッカーにおいても仲間と協力ができます。あいさつは元気よくはっきりと行おこなうようにしましょう。グラウンド