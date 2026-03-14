今回は、イケメン彼氏の発言に凍り付いたエピソードを紹介します。長所は顔だけの彼氏…「私の彼氏はイケメンだけど、正直性格は良いとは言えません。彼氏は私に暴言を吐いてきたり、私の友人の悪口を言うこともよくあるからです。そんなある日、彼氏の友人の家に行きましたが、そこで彼氏はありえないことばかり言っていました。彼氏の友人の奥さんは専業主婦なのに、『専業主婦とか俺は絶対無理』『俺は結婚しても絶対に共働きだ