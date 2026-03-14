人口約80万人、本州日本海側で唯一の政令市が新潟市です。まちの表玄関がJR新潟駅。上越新幹線と、在来線は白新、越後、信越の3線が集まる新潟県を代表するターミナルで、１日乗降客およそ６万6000人（2023年度）を数えます。駅の日常……。新幹線「とき」を降り立った東京方面からの乗客が、新潟県北や山形県庄内に向かう在来線特急「いなほ」に乗り換え、佐渡汽船や新潟空港に向かうバスに乗り継ぐ人もいます。そんな新潟駅が今