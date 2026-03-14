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●今週の業種別騰落率ランキング ※3月13日終値の3月6日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり： 4 業種値下がり：29 業種 東証プライム：1587銘柄値上がり： 226 銘柄値下がり：1347 銘柄変わらず他：14 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. その他製品(0269) +7.32 任天堂 、バンナムＨＤ 、広済堂ＨＤ