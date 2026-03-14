プレックスは、『帰ってきたウルトラマン』より「ビリケン商会 プレミアム・コンプリートシリーズ 極上彩色完成版「帰ってきたウルトラマン」」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「ビリケン商会 プレミアム・コンプリートシリーズ 極上彩色完成版「帰ってきたウルトラマン」」(29,700円)2005年にビリケン商会