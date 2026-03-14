プレックスは、「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼロVer.2」(25,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。2026年6月発送予定「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンゼロVer.2」(25,850円)大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATIONに、「ウルトラマンゼロ」が完全新規造形のVer.2として登場。数々の激闘を経て