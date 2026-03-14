ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は1次ラウンドを終え、戦いの場は決勝ラウンドが行われる米国へ。韓国代表の打撃練習を現地取材した海外記者は、ある異様な光景を目撃したことを明かしている。韓国は13日（日本時間14日）、ローンデポ・パークでドミニカ共和国と準々決勝で対戦。米スポーツ専門局「ESPN」で野球レポーターを務めるホルヘ・カスティージョ氏は、決戦前の打撃練習