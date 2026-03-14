日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１４日、５月末で活動終了する嵐のラストツアー「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」（全１５公演）が開幕したことを報じた。同ツアーは１３日、北海道・札幌市の大和ハウスプレミストドームで開幕。２０２０年末の東京ドーム公演（コロナ禍で無観客）以来、１８９８日ぶりに５人そろってステージに立