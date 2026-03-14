女優の沢尻エリカが、約20年ぶりとなる写真集「DAY OFF」（幻冬舎）を2026年5月23日に発売することが決定した。 【写真】沢尻エリカ約20年ぶり写真集「DAY OFF」（幻冬舎）より 2007年に発売された写真集「ERICA」以来、約20年ぶりとなる本作。年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと変わらぬ透明感を併せ持つ沢尻の、‟生き方“のすべてが記録されている渾身の一冊となる。 写真集は沢尻自身による完全セルフプロデ